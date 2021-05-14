В мире коронавирусом болеют уже 160,6 млн человек

В мире продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. За сутки болезнь была выявлена у более чем 745 тыс. человек.

По данным на пятницу, 14 мая, в мире новый вирус подхватили уже 160 633 623 человека, 102 321 222 пациента смогли побороть заболевание. Болезнь унесла жизни 3 335 659 инфицированных.

Как сообщил Университета Джона Хопкинса, больше всего заболевших по-прежнему в США: 32 844 759 зараженных коронавирусом, скончались 584 346 человек. На втором месте «антирейтинга» находится Индия (23 703 665 инфицированных, 258 317 погибли), следом идет Бразилия (15 433 989 зараженных, скончались 430 417 человек).

Россия оказалась на шестом месте: медики выявили 4 857 303 инфицированных, погибли от нового вируса 112 795 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смешивание вакцин от COVID вызывает побочные эффекты.