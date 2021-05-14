В Екатерининском парке заметили первых в сезоне утят

В Екатерининском парке на территории музея-заповедника «Царское Село» в Пушкине утят. Малыши оказались первыми в этом сезоне.

Фотографами птенцов очевидцы поделились в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что малыши совсем недавно появились на свет и пока только учатся плавать и добывать еду.

В комментариях под записью подписчики группы восхищались юными птенцами, а также осыпали из комплиментами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на деревьях заметили гнезда краснокнижных ремезов обыкновенных, напоминающие формой варежки.