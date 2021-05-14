В Петербурге зафиксировано 739 новых случаев коронавируса

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 739 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 14 мая.

В России за сутки зафиксировано 9 462 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 17 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 393 летальных исхода. При этом 9 756 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлен 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 116 летальных исходов, выздоровели 4 537 634 человека.

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