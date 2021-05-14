Число больных COVID-19 в Петербурге взлетело на 40%, Смольный велел привиться сотрудникам районных администраций

Петербуржцам аукнулись майские праздники. За неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией взлетела на 40%. Теперь Смольный велел в экстренном порядке привиться сотрудникам районных администраций.

Данные по заболеваемости сравнили с показателями по состоянию на 6 мая. Регистрация новых случаев COVID в Петербурге увеличилась на 40%. Госпитализация взрослых с симптомами коронавируса за тот же период выросла на 32%. Вместе с этим выросло и количество «активных» больных коронавирусом — на 2,68%.

В Смольном призвали горожан строго выполнять противоэпидемические меры. При этом в администрации губернатора подчеркнули: единственная мера, способная предотвратит третью волну – всеобщая вакцинация населения.

Теперь власти Петербурга поручили районным администрациям организовать кампанию по вакцинации подчиненных. Чиновники из районных администраций уже получили соответствующие письма из Смольного.

Отметим, что полный курс вакцинации в городе завершили более 500 тыс. человек. Ранее губернатор сообщал, что в Петербурге работает самая обширная сеть пунктов вакцинации, которая включает также мобильные пункты и выездные бригады. Последние были созданы для вакцинации на дому петербуржцев с ограниченными возможностями.

В городе, между тем, лаборатории каждый день продолжают исследовать десятки тысяч проб на коронавирус. Так, за прошедшие сутки было проведено 30133 теста на COVID-19.

По последним данным, за все время пандемии в Петербурге инфицированы были 425 866 человек. В настоящее время в городе – 24 935 активных пациентов.