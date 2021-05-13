Больных COVID в Петербурге за неделю стало больше на 40%

Заболеваемость коронавирусом в Северной столице за неделю подскочила на 40%. Об этом говорится в отчете координационного совета за 13 мая.

По сравнению с данными на 6 мая, регистрация новых случаев COVID в Петербурге увеличилась на 40%. Госпитализация взрослых с симптомами коронавируса за тот же период выросла на 32%. Вместе с этим выросло и количество «активных» больных коронавирусом — на 2,68%.

В Смольном горожан призвали строго выполнять противоэпидемические меры — носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.

«Но единственной мерой, которая способна предотвратить третью волну эпидемии или значительно сгладить ее течение, является всеобщая вакцинация населения», — считают власти.

Координационный совет и комитет по здравоохранению попросили граждан старше 18 лет, не имеющих противопоказаний к вакцинации, привиться в ближайшем пункте вакцинации.

В Петербурге на сегодняшний день вакцинировано 602 тысячи человек. Из них 500 тысяч полностью завершили цикл вакцинации. В Смольном отметили, что пока не выявлено ни одной тяжелой реакции или осложнения на прививку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный велел главам районных администраций срочно вакцинироваться от COVID-19.