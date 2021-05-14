Очевидцы: женщина погибла под колесами электрички неподалеку от Царского Села

Электричка остановилась, не доезжая до станции «Царское Село», направляясь в сторону Петербурга. По словам очевидцев, под колесами электрички погибла женщина. Официальной информации об этом не поступало.

«Электричка встала, не доезжая до станции Царское Село. По предварительной информации, под колесами электрички погибла женщина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Мама видела. Говорит, электричка ей гудела, а она как шла ровным шагом, так и шла», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что потерпевший начал переходить железнодорожные пути в неустановленном месте и на красный сигнал, когда на него неслась электричка. Машинист подавал сигнал большой громкости и экстренно затормозил, но наезда предотвратить не удалось.