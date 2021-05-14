В Подпорожье открыли паромную переправу через Свирь

В Подпорожье открыли паромную переправу через Свирь
Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Мост в Подпорожье соединит два берега на время ремонта технологического проезда на Верхне-Свирской ГЭС.

На время ремонта паромная переправа должна решить проблему транспортного сообщения города. Также были добавлены электрички, скорректирована схема работы автобусов и организован пешеходный проход через машинные залы гидроэлектростанции.

Как сообщили в Администрации Ленобласти, сообщение по воде налажено между деревней Валдома и поселком Никольский. Проезд для жителей района будет бесплатным.

Между двумя берегами будут курсировать два парома. За раз один из них сможет перевозить 100 человек и 16 единиц техники.

Движение по плотине закрывается с 15 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переправу через Свирь планировали сдать в 2024 году, но понадобится меньше времени, чтобы закончить.

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