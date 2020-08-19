Мост через Свирь обещают построить раньше срока

Переправу планировали сдать в 2024 году, но понадобится меньше времени, чтобы закончить.

В Ленинградской области хотят до конца 2023 года успеть построить мост через реку Свирь в Подпорожье. Об этом пишет РИА Новости. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что проект надеются закончить раньше времени – до этого срок сдачи был установлен на 2024 год. Глава Ленобласти отметил, что мост очень важен для региона, особенно для его восточной части. Дрозденко отметил, что ему удалось привлечь средства из федерального бюджета.

«Стоимость стройки составляет почти четыре миллиарда рублей из которых свыше полмиллиарда — средства федерального бюджета. Это — залог того, что объект будет построен раньше срока»,

— пояснил Александр Дрозденко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что движение на Ладожском мосту ограничат из-за проведения ремонтных работ.