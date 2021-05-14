Следователи начали проверку после смерти школьницы под поездом в Новгородской области

Следователи начали проверку после смерти школьницы под поездом в Новгородской области
Выход пешехода на пути оказался внезапным и у машиниста не было шансов остановить состав. Фото: СУ СК РФ

В Новгородской области под колесами пассажирского поезда погибла одиннадцатилетняя девочка. Следователи начали проверку.

Трагедия случилась в четверг, 13 мая, у станции Гряды Новгородской. Следствие установило, что девочка 2009 года рождения переходила ж/д пути по переходу, который не является регулируемым. В результате школьница была насмерть сбита встречным пассажирским поездом сообщением Самара – Санкт-Петербург.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, псковским следственным отелом начата проверка по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть несовершеннолетней.

Несовершеннолетняя шла к матери, являющейся дежурной указанной железнодорожной станции. Семья девочки характеризуется положительно.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина погибла под колесами электрички неподалеку от Царского Села.

Новгородская область падение под поезд СУ СК РФ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В субботу петербуржцев ожидают ливни и грозы
Как Петербург отметит Международный день семьи
Началась проверка после того, как в Царском селе электричка врезалась в женщину
Следователи начали проверку после смерти школьницы под поездом в ...
В Петербург доставили 15 тысяч доз вакцины против коронавируса
Дрессировщик-живодер, открытый канализационный люк, смертоносный светофор: ...
Более 500 тысяч петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса
В Подпорожье открыли паромную переправу через Свирь