Следователи начали проверку после смерти школьницы под поездом в Новгородской области

В Новгородской области под колесами пассажирского поезда погибла одиннадцатилетняя девочка. Следователи начали проверку.
Трагедия случилась в четверг, 13 мая, у станции Гряды Новгородской. Следствие установило, что девочка 2009 года рождения переходила ж/д пути по переходу, который не является регулируемым. В результате школьница была насмерть сбита встречным пассажирским поездом сообщением Самара – Санкт-Петербург.
Как сообщили в СУ СК РФ по региону, псковским следственным отелом начата проверка по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть несовершеннолетней.
Несовершеннолетняя шла к матери, являющейся дежурной указанной железнодорожной станции. Семья девочки характеризуется положительно.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина погибла под колесами электрички неподалеку от Царского Села.