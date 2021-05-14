Следователи начали проверку после смерти школьницы под поездом в Новгородской области

Выход пешехода на пути оказался внезапным и у машиниста не было шансов остановить состав. Фото: СУ СК РФ

Выход пешехода на пути оказался внезапным и у машиниста не было шансов остановить состав. Фото: СУ СК РФ

В Новгородской области под колесами пассажирского поезда погибла одиннадцатилетняя девочка. Следователи начали проверку.

Трагедия случилась в четверг, 13 мая, у станции Гряды Новгородской. Следствие установило, что девочка 2009 года рождения переходила ж/д пути по переходу, который не является регулируемым. В результате школьница была насмерть сбита встречным пассажирским поездом сообщением Самара – Санкт-Петербург.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, псковским следственным отелом начата проверка по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть несовершеннолетней.

Несовершеннолетняя шла к матери, являющейся дежурной указанной железнодорожной станции. Семья девочки характеризуется положительно.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина погибла под колесами электрички неподалеку от Царского Села.