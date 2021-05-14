В Петербург доставили 15 тысяч доз вакцины против коронавируса

В Петербург доставлена большая партия вакцин против коронавируса. Фото: pixabay.com

В Петербург доставлена большая партия вакцин против коронавируса. Фото: pixabay.com

Сегодня в Петербург поступила очередная партия вакцины «Спутник V» – 15000 доз. Так, запас вакцины в городе составляет почти 200 тысяч комплектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Всего Петербург получил свыше 800 тысяч комплектов вакцины «Спутник V» и более 21 тысячи доз «ЭпиВакКорона».

Кроме того, стало известно, что более полумиллиона жителей Северной столицы уже завершили полный цикл вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал, что для вакцинации граждан был подключен и бизнес. Так, пункты были развернуты и в торговых центрах, и в крупных спортивных комплексах.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что число больных COVID-19 в Петербурге взлетело на 40%, Смольный велел привиться сотрудникам районных администраций.