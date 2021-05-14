Дожди сменят летнюю погоду в Петербурге в конце мая

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ждет петербуржцев на выходных и во второй половине мая.

За погоду на грядущих выходных в Северной столице будет отвечать циклон. В субботу местами пройдут небольшие дожди, возможно с грозами. Но будет тепло — около +20-22 градусов, что выше климатической нормы.

В воскресенье опять пойдут дожди и похолодает до +17…+19 градусов, но это все равно выше нормы.

Летняя погода, которую можно будет сравнить с июльскими показателями, вернется в начале недели. В понедельник будет до +26 градусов.

Тепло задержится в городе на Неве до конца второй декады мая. Затем похолодает и в последние 10 дней месяца будет на 1-2 градуса холоднее нормы. Не обойдется и без дождей.

«Май, который уже накопил около полутора месячных норм осадков, попадёт как минимум в пятёрку самых «мокрых» в XXI веке», — заключил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в субботу.