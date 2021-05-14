Житлей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в субботу

Автомобилистам стоит быть особенно осторожными на дорогах из-за ухудшения погоды. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Автомобилистам стоит быть особенно осторожными на дорогах из-за ухудшения погоды. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу, 15 мая, жителей Ленобласти ожидает облачная с прояснениями погода.

Ночью местами пройдет небольшой дождь, в дневное время в большинстве районов ожидаются кратковременные осадки, местами ливни и грозы.

Как сообщило ФГБУ “Северо-Западное УГМС”, столбик термометра в темное время суток покажет от +7…+12 градусов, днем потеплеет до +18…+23.

Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что субботу в Петербурге также пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются ливни и грозы.