В субботу петербуржцев ожидают ливни и грозы

В субботу жителей Северной столицы ждет неблагоприятная погода. Об этом предупредило главное управление МЧС России.

Так, в первый выходной после завершения трудовой недели в городе пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются ливни и грозы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с востока, юго-востока подует ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе будет порывистым. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днём потеплеет до +21…+23 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала показывала, как петербуржцы проводили один из жарких дней мая.