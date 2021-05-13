Петербуржцы массово вышли загорать у Петропавловской крепости: фоторепортаж Gazeta.SPb

Петербуржцы массово вышли загорать у Петропавловской крепости: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Жители Северной столицы продолжают радоваться солнечной и теплой погоде. Некоторые из горожан среди рабочего дня отправились.

Наибольшее скопление людей, желающих насладиться летней жарой в мае, наблюдается у воды. Горожане нежатся на солнце в купальных костюмах у Петропавловской крепости.

Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербуржцы расположились у стены исторической постройки, где открывается прекрасный вид на Неву и солнце. Горожане решили воспользоваться погодой в полном объеме, ведь ближе к вечеру над городом уже появятся облака.

Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Народ с удовольствием загорает на траве и песке.

Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня температура воздуха в Петербурге поднималась до +25 градусов,.

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