В Новосибирске мужчины посоревновались в копании могил на скорость

Участникам нужно было выкопать могилу глубиной почти 2 метра. Фото: Pixabay

Участникам нужно было выкопать могилу глубиной почти 2 метра. Фото: Pixabay

В Новосибирске прошли соревнования по скоростному компанию могил. Команда из Омска справилась с заданием за 38 минут и выиграла чемпионат.

Как сообщает ТАСС, участие в соревновании приняли восемь команд из сибирских городов. Как отмечают организаторы, конкурс проводят для улучшения уровня исполнения работ. По их мнению, так они привлекают внимание молодежи и повышают престиж профессии.

Участникам нужно было выкопать могилу глубиной почти 2 метра. Члены жюри оценивали скорость, качество и технику копания. Для проверки размеров могил, в них опускался гроб.

Директор крематория Борис Якушин, организовавший конкурс, заявил, что раньше конкурс считался любительским, но теперь вышел на международный уровень. В России он впервые прошел в Новосибирске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержана подозреваемая в поджогах могил на кладбище.