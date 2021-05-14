В Москве «безмасочников» за год оштрафовали на 2 млрд рублей

Больше всего нарушителей поймали этой весной на станциях "Комсомольская", "Теплый Стан" и "Чкаловская". Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Больше всего нарушителей поймали этой весной на станциях "Комсомольская", "Теплый Стан" и "Чкаловская". Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Москве за год оштрафовали 410 тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима в общественном транспорту.

Общая сумма штрафов за отсутствие масок или перчаток у пассажиров достигла 2 млрд рублей. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на столичное учреждение «Организатор перевозок».

В Москве пассажиров общественного транспорта обязали носить маски и перчатки с 12 мая. За их отсутствие штрафуют на 5 тысяч рублей.

Больше всего нарушителей поймали этой весной на станциях «Комсомольская», «Теплый Стан» и «Чкаловская». Ежедневно за соблюдением масочного режима следят 1,8 тысячи работников транспортного комплекса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вернувшимся из-за границы москвичам присудили 15,5 млн рублей штрафов. Штрафы присуждались тем, кто по возвращении из-за границы не внес результаты теста на COVID-19 на портал госуслуг в течение трех дней.