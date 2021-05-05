Вернувшимся из-за границы москвичам присудили 15,5 млн рублей штрафов

Москвичей, не загрузивших на госуслуги результаты теста на коронавирус по прибытии из-за границы, наказывают рублем. Фото: pixabay

Москвичей, не загрузивших на госуслуги результаты теста на коронавирус по прибытии из-за границы, наказывают рублем. Фото: pixabay

Сумма штрафов для вернувшихся из-за границы москвичей, которые вовремя не внесли результаты теста на коронавирус, достигла 15,5 млн рублей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. Штрафы присуждались тем, кто по возвращении из-за границы не внес результаты теста на COVID-19 на портал госуслуг в течение трех дней.

Отмечается, что 2% россиян не сдают тесты на коронавирус и не вносят результаты на госуслуги в течение трех суток после прибытия.

С 1 августа прошлого года столичное управление Роспотребнадзора направило нарушителям более 5,4 тыс. уведомлений о явке для составления протокола, часть их них направили в суды.

На сегодняшний день 1232 жителя Москвы получили штрафы на сумму 15 млн 487 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме опровергли сообщения о штрафах за одуванчики на дачных участках.