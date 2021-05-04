В Госдуме опровергли сообщения о штрафах за одуванчики на дачных участках

Николаев добавил, что дачникам не стоит бояться и ожидать введения подобных штрафов для них. Фото: Pixabay

Николаев добавил, что дачникам не стоит бояться и ожидать введения подобных штрафов для них. Фото: Pixabay

Штрафы за вовремя не уничтоженные одуванчики, ромашку, мяту и борщевик грозят только сельхозпроизводителям, для дачников и садоводов такие штрафы не предусмотрены.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Ранее в СМИ со ссылкой на юриста появилась информация о штрафах, которые якобы грозят дачникам, которые не избавляются на своих участках от сорняков, в том числе одуванчиков, ромашки, чертополоха, мяты и борщевика.

По словам Николаева, постановление правительства, на которые ссылалась юрист, касается только сельхозпроизводителей, на дачников этот документ не распространяется, пишет ТАСС.

Николаев добавил, что дачникам не стоит бояться и ожидать введения подобных штрафов для них, поскольку оснований для этого нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что владельцам дачных участков грозят штрафами за одуванчики и мяту.