Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни

Юрий Лоза считает, что Первый канал нарушил его авторские права на песню «Плот». Фото: Yuryloza.ru

Юрий Лоза считает, что Первый канал нарушил его авторские права на песню «Плот». Фото: Yuryloza.ru

Юрий Лоза подал в суд на Первый канал и требует деньги за использование его песни «Плот» в шоу «Голос».

Певец считает, что канал нарушил его права на песню «Плот», которую впервые исполнил в 80-ые. В одном выпуске «Голоса», который вышел осенью прошлого года, исполнили песню Лозы.

Композитор требует четыре млн рублей за нарушение авторских прав, сообщает «Коммерсант». А за моральный ущерб — ещё один. В судебном иске он также попросил заблокировать выпуск популярного шоу с исполнением его песни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певице Алле Пугачевой пришлась по душе песня Манижи. Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева рассказала, что думает о Маниже и ее песне «Русская женщина», которую она исполнит на «Евровидение» в этом году. Своим мнением Примадонна поделилась на YouTube-шоу «Музыкалити».