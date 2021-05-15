В Петербурге за сутки на ковид-19 обследовали более 27 тысяч человек

В Петербурге за сутки на ковид-19 обследовали более 27 тысяч человек
Было протестировано на коронавирус 27 582 петербуржца. Фото: pixabay.com

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 27 582 теста на COVID-19.

Об этом стало известно в субботу, 15 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано более 9993 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что Греция открыла границы и отменила карантин для вакцинированных россиян.

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