В Петербурге ковид-19 диагностировали еще у 749 человек

В Петербурге ковид-19 диагностировали еще у 749 человек
В Петербурге заболели еще 749 человек. Фото: unsplash

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 749 горожанина сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в субботу, 15 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 425 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 073 человек. Третье место у Подмосковья — 671 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 87 человек.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что более 500 тысяч петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса.

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