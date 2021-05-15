В двух ДТП в Петербурге пострадали дети

14 мая около 15:10 на пересечении Костромской и Тульской улиц водитель 1978 года рождения, управляя «Нисан X-TRAIL» не уступил дорогу автомобилю «Тойота Highlander» под управлением мужчины 1984 года рождения.

В результате ДТП во второй иномарки пострадали двое детей: девочка 2017 и мальчик 2020 годов рождения. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Похожий случай произошел в этот же день на 7 км а/д «ЗСД». Водитель 1988 года рождения, управляя « Опель Астра» наехал на остановившийся впереди перед зоной производства дорожных работ автомобиль «Мерседес Бенц С-500», который столкнулся с «Мицубиси Оутлендер». В результате ДТП пострадали пассажиры «Опель Астра» две девочки 2016 и 2019 годов рождения. Обе в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

По данным фактам проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Рекеничи Ленинградской области угнали ВАЗ.