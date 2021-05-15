Авария стала причиной развороченного «носа» на улице Михайлова в Петербурге

В Калининском районе случилось ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Калининском районе случилось ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Калининском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, результатом которого стал разбитый «нос» иномарки.

В Калининском районе Северной столицы два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке улиц Михайлова и Комсомола.

На кадрах, снятых очевидцем происходящего, заметно, что у второй машины разбит весь бок. Оба автомобиля уперлись носами в поребрик на дороге.

На данный момент о состоянии водителей, попавших в аварию, ничего неизвестно. Однако на кадрах не заметно ни машин Госавтоинспекции, ни карет скорой медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе случилось дорожно-транспортное происшествие: поворот легковушки налево закончился травмами для участников аварии.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что пьяный водитель на «Инфинити» спровоцировал ДТП на Среднеохтинском проспекте.