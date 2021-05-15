Авария стала причиной развороченного «носа» на улице Михайлова в Петербурге

В Петербурге в Калининском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, результатом которого стал разбитый «нос» иномарки.
В Калининском районе Северной столицы два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке улиц Михайлова и Комсомола.
На кадрах, снятых очевидцем происходящего, заметно, что у второй машины разбит весь бок. Оба автомобиля уперлись носами в поребрик на дороге.
На данный момент о состоянии водителей, попавших в аварию, ничего неизвестно. Однако на кадрах не заметно ни машин Госавтоинспекции, ни карет скорой медицинской помощи.
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