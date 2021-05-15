Авария стала причиной развороченного «носа» на улице Михайлова в Петербурге

Авария стала причиной развороченного &#171;носа&#187; на улице Михайлова в Петербурге
В Калининском районе случилось ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Калининском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, результатом которого стал разбитый «нос» иномарки.

В Калининском районе Северной столицы два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке улиц Михайлова и Комсомола.

На кадрах, снятых очевидцем происходящего, заметно, что у второй машины разбит весь бок. Оба автомобиля уперлись носами в поребрик на дороге.

На данный момент о состоянии водителей, попавших в аварию, ничего неизвестно. Однако на кадрах не заметно ни машин Госавтоинспекции, ни карет скорой медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе случилось дорожно-транспортное происшествие: поворот легковушки налево закончился травмами для участников аварии.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что пьяный водитель на «Инфинити» спровоцировал ДТП на Среднеохтинском проспекте.

дтп калининский район новости СПб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авария стала причиной развороченного «носа» на улице Михайлова в ...
Борис Гребенщиков презентует альбом «Знак огня» в Петербурге
Ученые выяснили, чем дольше зевок, тем больше мозг животного
В центре Петербурга вновь произошло обрушение
Над Петербургом 15 мая прогремят грозы и польют дожди
В Санкт-Петербурге могут увеличить заполняемость трибун на 75% на матчах ...
Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» обещают провести в ...
Мигранты устроили массовую драку в Петербурге