Бывшая девушка Олега Яковлева из «Иванушки International» вынесла все ценности из столичной квартиры

Подруга ныне покойного певца Олега Яковлева Александра Куцевол освободила московскую квартиру исполнителя. Девушка никак не хотела внять решение суда, по которому должна была съехать. Об этом сообщает «СтарХит».

Александра Куцевол просто не открывала дверь судебным приставам.

Так, вероятно, Куцевол освободила от ценных вещей квартиру в центре города, принадлежавшую бывшему солисту группы «Иванушки International»

Бывшая возлюбленная певца решила избавить жилище даже от ставень из красного дерева. Кроме того, жилплощадь хранила предметы искусства, которые ранее принадлежали Яковлеву.

Напомним, что достаточно длительное время Куцевол старалась доказать всем, что она супруга артиста. Женщина рассказывала, что они с Яковлевым расписались за пределами России. Несмотря на слова Александры, суд не принял эти аргументы.

Знаменитый певец ушел из жизни в 2017 году в возрасте 47 лет, причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

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