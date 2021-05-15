Хинштейн заявил, что ограничение работы WhatsApp в России не обсуждается

Хинштейн заявил, что ограничение работы WhatsApp в России не обсуждается
овое пользовательское соглашение WhatsApp вступило в силу 15 мая. Фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о том, что о запрете мессенджера WhatsApp в России речи не идет.

По его словам, ограничить работу мессенджера на территории России технически возможно, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что изменения в политике мессенджера противоречат российскому законодательству и не исключил обращения в Роскомнадзор по поводу новой политики WhatsApp.

Ранее сообщалось о том, что пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, не смогут пользоваться приложением в полном объеме. Если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят, однако функциональность мессенджера будет сильно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где указано, что компании должны предоставлять спецслужбам доступ и ключи шифрования. Специалисты отметили, что при таких широких полномочиях последние могут «осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру».

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