Петербуржцам пообещали июльскую жару на следующей неделе

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

На следующей неделе в Петербурге ожидается настоящая июльская жара.

Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, 15 и 16 мая в Северной столице пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. При этом будет тепло.

Следующая неделя в городе начнется с июльской жары. Столбики термометров покажут +24…+26 градусов. Это на 7-8 градусов выше климатической нормы.

По словам синоптика, летняя погода в городе будет держаться до конца второй декады мая, после чего немного похолодает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.