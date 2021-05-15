Победительница Евровидения работает в супермаркете из-за болезни мужа

Ирландская певица Ниив Кавана, выигравшая конкурс Евровидение-1993, стала работать в супермаркете после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи.

Болезнь настигла мужа певицы в 2018 году во время выступления на концерте в Корке с другими ирландскими победителями Евровидения. О случившемся Кавана узнала от одного из сыновей, так как сама в это время выступала в другом месте.

«Оказалось, что у Пола был ишемический инсульт», — цитирует ее RTE.

По ее словам, супруг не сможет полностью восстановиться. У него до сих пор нарушена речь.

Из-за пандемии певица лишилась дохода и возможности выступать. Чтобы заработать певица вместе с 17-летним сыном пошла работать в супермаркет.

Она отметила, что не афишировала свою новую работу, но люди стали ее узнавать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Меладзе сказал, что ограничения из-за коронавируса нанесли сильный удар по индустрии развлечений: она недополучила, по мнению артиста, на 95% прибыли. Он также добавил, что большинство его коллег хотели хоть «немножко заработать денег» на корпоративах, в том числе и новогодних.