Победительница Евровидения работает в супермаркете из-за болезни мужа

Ирландская певица Ниив Кавана, выигравшая конкурс Евровидение-1993, стала работать в супермаркете после тяжелого инсульта у мужа, музыканта Пола Мегахи.
Болезнь настигла мужа певицы в 2018 году во время выступления на концерте в Корке с другими ирландскими победителями Евровидения. О случившемся Кавана узнала от одного из сыновей, так как сама в это время выступала в другом месте.
«Оказалось, что у Пола был ишемический инсульт», — цитирует ее RTE.
По ее словам, супруг не сможет полностью восстановиться. У него до сих пор нарушена речь.
Из-за пандемии певица лишилась дохода и возможности выступать. Чтобы заработать певица вместе с 17-летним сыном пошла работать в супермаркет.
Она отметила, что не афишировала свою новую работу, но люди стали ее узнавать.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Меладзе сказал, что ограничения из-за коронавируса нанесли сильный удар по индустрии развлечений: она недополучила, по мнению артиста, на 95% прибыли. Он также добавил, что большинство его коллег хотели хоть «немножко заработать денег» на корпоративах, в том числе и новогодних.