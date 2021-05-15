«Рома» одержала победу над «Лацио» в дерби Вечного города

«Рома» одержала победу над «Лацио» очередном матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.

Матч прошел в Риме на Олимпийском стадионе без зрителей и завершился победой «Ромы» со счетом 2:0.

В составе победителей отличились армянский полузащитник Генрих Мхитарян и Педро Родригес.

Подопечные Пауло Фонсеки занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 61 очко. «Орлы» занимают шестую строчку с 67 баллами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предыдущий матч «Зенит» проводил против «Лацио» в Петербурге. Тогда команде из Северной столицы не хватило совсем немного, чтобы вырвать победу. Поединок завершился со счетом 0:0.