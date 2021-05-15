Полузащитник «Локомотива» Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА

Контракт рассчитан на пять лет. Фото: группа "Спартака" / ВК

Контракт рассчитан на пять лет. Фото: группа "Спартака" / ВК

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Максим Мухин договорился о контракте с ЦСКА.

Контракт рассчитан на пять лет, сообщает Eurostavka.

Армейцы выплатят «железнодорожникам» прописанную сумму отступных в 15 миллионов рублей.

Мухин выступает за «Локомотив» с сезона-2020/2021. Футболист является воспитанником «Крыльев Советов».

Он провел за «железнодорожников» 15 матчей, но результативными действиями так и не отметился. Срок действия контракта игрока с клубом истекает 30 июня 2022 года.

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