Сербский певец Джордже Марьянович умер от ковида

Сербский певец и композитор Джордже Марьянович скончался. Ему было 89 лет.

Как сообщает издание Blic, причиной его смерти стал стали последствия заражения коронавирусом. Врачи на протяжении нескольких дней боролись за жизнь артиста, он был подключен к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось.

Президент Сербии Александар Вучич выразил свои соболезнования родным и близким Марьяновича. Он отметил в своем Twitter, что певец «своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный по роли в фильме «Белое солнце пустыни». Он умер из-за осложнений коронавируса. В конце ноября 2020-го актер переболел коронавирусом и успешно вылечился. Однако в середине февраля 85-летний актер вновь был госпитализирован.