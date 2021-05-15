В Гидрометцентре россиян предупредили о похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о похолодании.

По его прогнозу, температуры 17 мая в Центральном федеральном округе дойдет до 30-32 градусов, затем начнется похолодание, которое приведет к понижению температур до климатической нормы 15-20 градусов.

«Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник-вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде. Уже ночные температуры будут около 10 градусов и дневные от 15 до 20 градусов», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ждет петербуржцев на выходных и во второй половине мая. За погоду на грядущих выходных в Северной столице будет отвечать циклон. В субботу местами пройдут небольшие дожди, возможно с грозами.