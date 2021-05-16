В Адмиралтейском районе после ДТП загорелся внедорожник

В Адмиралтейском районе Петербурга на Двинской улице, 2, внедорожник Toyota протаранил фургон. Иномарка загорелась после ДТП.

Владелец микроавтобуса рассказал, что машина вылетела с проезжей части и чуть не сбила его. По его словам, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«На Двинской 2 пьяный взрослый мужчина, лет 45, на Тайоте на скорости перелетел дорогу и врезался в фургон…», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли спасатели и потушили пожар. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ранним утром пятницы, 14 мая, на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова произошло ДТП, в результате которого такси, — «Фольксваген Поло», — оказалось на крыше.