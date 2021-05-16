Участники Евровидения высказались о российской песне

Участники Евровидения из разных стран поддержали Манижу, представляющей Россию на конкурсе с песней «Russian Woman».
В интервью на YouTube-канале Евровидения хорватская певица Альбина сказала, что хочет поставить Маниже все максимальные 12 баллов. Она призналась, что ей нравится певица своей искренностью, а у песни «Russian Woman» нужный смысл.
Австралийская поп-дива Монтень тоже призналась в симпатии к творчеству Манижи. Она тоже готова хоть сейчас поставить 12 баллов. В прошлом году она голосовала за музыканта из Исландии. Монтель призналась, что восхищается Манижей.
Евровидение-2921 пройдет в мае в Нидерландах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Воля предложил отправить Надежду Кадышеву на Евровидение вместо Манижи. Воля прокомментировал недовольство некоторых выбором Манижи.