Участники Евровидения высказались о российской песне

В интервью на YouTube-канале Евровидения хорватская певица Альбина сказала, что хочет поставить Маниже все максимальные 12 баллов. Она призналась, что ей нравится певица своей искренностью, а у песни «Russian Woman» нужный смысл.

Австралийская поп-дива Монтень тоже призналась в симпатии к творчеству Манижи. Она тоже готова хоть сейчас поставить 12 баллов. В прошлом году она голосовала за музыканта из Исландии. Монтель призналась, что восхищается Манижей.

Евровидение-2921 пройдет в мае в Нидерландах.