Фальков рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19

Фальков рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков напомнил, что в прошлом году приемкампания прошла успешно, хотя была проведена полностью дистанционной. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова
Университеты готовы провести приемкампанию онлайн и перейти на дистанционку в случае роста коронавируса.

Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Ранее он говорил, что учебный год в росуниверситетах планируется начать 1 сентября очно.

Решения будут приниматься исходя из эпидемситуации, пояснил Фальков.

Он также отметил, что Россия уже потренировались и в любой момент готова вернуться к вынужденным мерам. Министр сообщил, что в 2020 году приемкампания прошла успешно, хотя была проведена полностью дистанционной. Фальков ждёт в этом году большой конкурс среди абитуриентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские вузы смогут принимать вступительные экзамены дистанционно. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
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