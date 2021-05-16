Фальков рассказал о работе вузов в случае роста заболеваемости COVID-19

Университеты готовы провести приемкампанию онлайн и перейти на дистанционку в случае роста коронавируса.

Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Ранее он говорил, что учебный год в росуниверситетах планируется начать 1 сентября очно.

Решения будут приниматься исходя из эпидемситуации, пояснил Фальков.

Он также отметил, что Россия уже потренировались и в любой момент готова вернуться к вынужденным мерам. Министр сообщил, что в 2020 году приемкампания прошла успешно, хотя была проведена полностью дистанционной. Фальков ждёт в этом году большой конкурс среди абитуриентов.