Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще почти 24 тысячи человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 23 964 человек.
Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 5728 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.
Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждый пятый россиянин согласился привиться от COVID-19 ради путешествий.