В Петербурге подтвердили 767 новых случаев коронавируса

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 767 человек.

Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 427 382 местных жителя. Сейчас в городе насчитывается 23 636 активных больных. При этом 389 984 пациента смог вылечиться от инфекции, в том числе 1069 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 84 новых случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждый пятый россиянин согласился привиться от COVID-19 ради путешествий.