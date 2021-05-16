Власти готовят списки проявивших героизм работников школы в Казани, где произошла стрельба

Нужно никого не забыть, отмечают в ведомстве. Скриншот: Google Maps

Нужно никого не забыть, отмечают в ведомстве. Скриншот: Google Maps

Татарстан готовит список учителей казанской школы № 175, которые вели себя героически во время ЧП в этот вторник.

Список пока не готов. Списки скоро разместят на сайте Минобрнауки Татарстана, сообщает ТАСС. Нужно никого не забыть, отмечают в ведомстве.

13 мая президент России Владимир Путин отметил мужество людей во время трагедии в Казани. Он объявил, что учителей и других сотрудников школы надо представить к государственной награде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Сукачев посвятил песню на татарском языке жертвам трагедии в Казани. Известный рок-музыкант Гарик Сукачев в память о погибших в казанской гимназии №175 исполнил песню на татарском языке «Ай, былбылым» («Мой соловей»).Клип на эту песню Сукачев выложил на своём YouTube-канале. Видео уже набрало почти 50 тысяч просмотров, 1700 лайков.