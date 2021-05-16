В Петербурге поймали самокатчика, избившего с приятелями мужчину в Невском районе

Несколько молодых людей на электросамокатах сбили и избили прохожего. Фото: unsplash

Несколько молодых людей на электросамокатах сбили и избили прохожего. Фото: unsplash

В Петербурге задержан студент, подозреваемый в хулиганстве. Он на пару с друзьями избил жителя Невского района.

Об этом сообщили в главном следственном управлении СК. В четверг, 13 мая, несколько молодых людей на электросамокатах сбили несколько прохожих и избили мужчину.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить личности самокатчиков. Было открыто уголовное дело о хулиганстве.

Правоохранители задержали подозреваемого — 21-летнего студента городского ВУЗа.

По версии следствия, студент вместе с приятелями на электросамокатах гнали по тротуару в Невском районе. Там они сбили мужчину, а после скрылись с места происшествия. Уже ночью молодой человек сбил 31-летнего петербуржца. После он вместе с друзьями избил потерпевшего руками и ногами. Мужчину госпитализировали.

Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении студенту обвинения и избрании меры пресечения. Других хулиганов разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на проспекте Стачек подбит самокатчик.