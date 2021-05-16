В центре Петербурга автоледи на Жигулях въехала в зад «БМВ», пока тот решал, куда повернуть

ДТП на пустой дороге ночью в Петербурге. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга".

ДТП на пустой дороге ночью в Петербурге. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга".

В Петербурге в Центральном районе города случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и Жигулей. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Центральном районе Северной столицы на перекрестке Лиговского проспекта и улицы Печатника Григорьева случилось ДТП.

По версии пользователя Сети, пока водитель «БМВ» решал в какую сторону ему поехать — на улицу Тюшина или на Печатника Григорьева, сзади подоспели Жигули. Отечественный автомобиль въехал в зад «немца».

На фотографии, снятой очевидцем происходящего заметно, что автомобильную аварию уже огородили специальными знаками. Однако, судя по снимкам, на место происшествия еще не прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Кроме того, вряд ли у участников ДТП есть какие-либо повреждения. Потому как на фотографии видно, что удар был не слишком сильным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на Индустриальном в Петербурге в одной из машин находилась женщина и двое маленьких детей.