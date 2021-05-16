В России могут в два раза увеличить тюремный срок за изготовление взрывчатки

В Российской Федерации появилась инициатива увеличить в два раза срок заключения в тюрьме за изготовление самодельной взрывчатки. Данный законопроект может стать очередным принятым Государственной думой РФ после трагедии в казанской школе.

Так, «Известия», ссылаясь на авторов законодательной инициативы, сообщают, что совершение данного преступления влечет за собой наказание от шести до 11 лет. На сегодняшний день тюремный срок составляет от трех до шести лет. Отмечается, что если деяние будет осуществлено организованной группой лиц, то это будет грозить лишением свободы до 15 лет. Сегодня же предусматривается до 12 лет.

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что рассмотрев данный вопрос, было установлено, что те меры наказания, которые существуют сегодня, не соответствуют той степени общественной опасности, которая может случиться от этих действий.

Напомним, что данный закон стал разрабатываться еще в 2018 году. Сразу после трагедии в Керчи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выплаты по миллиону рублей получили семьи жертв нападения на школу в Казани.