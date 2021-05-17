В Минпромторге раскрыли закупочную стоимость вакцин от COVID

В настоящее время обсуждается закупочная цены для однокомпонентной вакцины «Спутник лайт». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В настоящее время обсуждается закупочная цены для однокомпонентной вакцины «Спутник лайт». Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Минпромторге раскрыли закупочную стоимость вакцин от коронавируса.

Производство российских вакцин от COVID-19 стоили бюджету страны 60 млрд рублей. К 1 июня будет произведено 57 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Как сообщила «Российская газета», цена одной дозы любого из препаратов не превышает 900 рублей. Их закупка производится в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербург доставили 15 тысяч доз вакцины против коронавируса. Речь идет препарате «Спутник V».