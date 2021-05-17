В Петербурге от коронавируса скончались еще почти 40 человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще почти 40 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 39 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 17 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13,8 тысяч.

За минувшие 24 часа в городе выявлено 39 инфицированных, за сутки выздоровели 666 человек,

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 763 новых инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 537 человек. Третье место у Подмосковья — 701 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 85 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минпромторге раскрыли закупочную стоимость вакцин от коронавируса.

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