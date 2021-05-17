В Петербурге мужчина домогался ребёнка

В Петербурге мужчина домогался ребёнка
Задержанный под административным надзором не состоит. Фото: pixabay

В Петербурге полиция по подозрению в совершении насильственных действиях, в отношении ребёнка 2011 года рождения задержали неработающего мужчину 2001 года рождения у д. 10 по ул. Купчинской.

Мужчина является знакомым матери потерпевшей – не работающей женщины 1986 года рождения. Квартира, в которой совершено указанное преступление, принадлежит ей.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Задержанный под административным надзором не состоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина избил семиклассника. Полиция Петербурга у парадной дома задержала злоумышленника 1987 года рождения, который избил семиклассника из-за того, что тот ударил его дочь во время игры на детской площадки. Возбудили уголовное дело.

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