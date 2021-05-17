В Петербурге мужчина избил семиклассника

Полиция Петербурга у парадной дома задержала злоумышленника 1987 года рождения, который избил семиклассника из-за того, что тот ударил его дочь во время игры на детской площадки.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Изъяты следы пальцев рук.

Ранее в полицию обратилась женщина 1976 года рождения с заявлением о том, что во дворе д. 13 по ул. Большой Зеленина, на территории детской площадки, неизвестный избил ее сына 2007 года рождения, ученика 7 класса. Его с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной пазухи, в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу № 19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина толкнул с лестницы друга. Прибывшая на место полиция установила, что неработающего мужчину 1962 года рождения с закрытым переломом костей таза в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи госпитализировали в городскую больницу № 3.