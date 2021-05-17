В магазинах аэропорта Пулково участились кражи парфюма

Максимальное наказание за кражу духов лишение свободы на срок до двух лет. Фото: pixabay.com

Максимальное наказание за кражу духов лишение свободы на срок до двух лет. Фото: pixabay.com

В транспортную полицию обратился директор одного из парфюмерных магазинов в аэропорту «Пулково» с заявлением о хищении туалетной воды из торгового зала.

Стражи правопорядка установили что к краже причастен 54-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина в ожидании рейса в Челябинск решил посетить одну из близлежащих торговых точек. Там его внимание привлекла парфюмерная вода популярного бренда. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он положил флакончик с цветочным ароматом в свою сумку.

Через несколько часов аналогичное хищение совершила 30-летняя жительница Краснодарского края. Перед своим рейсом в Ростов она зашла в торговый павильон и присмотрела духи известного бренда. Оплату за товар она не внесла, решив просто похитить аромат.

В настоящее время дознание линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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