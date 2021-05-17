В Ленобласти ФСБ задержала более 20 нарушителей погранзоны

Пребывание в пограничной зоне без разрешительных документов независимо от причин присутствия на режимной территории является правонарушением. Фото: Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пребывание в пограничной зоне без разрешительных документов независимо от причин присутствия на режимной территории является правонарушением. Фото: Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — Пограничное управление) информирует, что с потеплением погоды зафиксирован рост нарушений в пограничной зоне на участке ответственности Пограничного управления иностранными гражданами.

Так, за сутки в пограничной зоне вблизи г. Ивангорода сотрудники Пограничного управления выявили и задержали 21 гражданин стран бывших советских республик. При себе документов, дающих право на пребывание на режимной территории, иностранцы не имели. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ и выдворены за пределы пограничной зоны.

Информируем, что с начала года сотрудники Пограничного управления задержали более 1300 нарушителей пограничного режима, из которых свыше 1160 являются иностранными гражданами. Нарушителям назначены денежный штраф или предупреждение и выдворение с режимной зоны.

Пограничное управление напоминает, что нахождение в пограничной зоне строго регламентировано Правилами пограничного режима, вступившими в законную силу с 01 января 2018 г. (Приказ ФСБ России от 07 августа 2017 г. № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» с изменениями и дополнениями от 19 июня 2018 г.).

Пребывание в пограничной зоне без разрешительных документов независимо от причин присутствия на режимной территории является правонарушением, которое регламентировано ст. 18.2 КоАП РФ.

Уважаемые граждане, при обнаружении противоправных действий, планируемом или совершенном преступлении, свидетелем которого Вы стали, просим сообщить по телефону доверия Пограничного управления круглосуточно: (812) 578-03-45 или направить электронное сообщение по адресу:pu.spb.lenobl@fsb.ru.

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