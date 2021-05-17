Вандалы нарисовали свастику на станции «Спасская»

Вандалы нарисовали свастику на станции &#171;Спасская&#187;
В последнее время в Петербурге участились случаи вандализма в метро. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В на одной из станций метрополитена в Адмиралтейском районе Петербурга неизвестные изобразили свастику.

Художества заметили в воскресенье, 16 мая, на платформе станции метро «Спасская». В 10:37 в дежурную часть управления транспорта на метрополитене поступил сигнал от дежурной по станции. Она заявила, что на одной из стен заметила изображение свастики размером 50×70 см.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, удалять художества негодяев пришлось сотрудникам метрополитена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские задержали подростка, нарисовавшего свастику на станции «Проспект Славы».

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