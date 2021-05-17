Вандалы нарисовали свастику на станции «Спасская»

В на одной из станций метрополитена в Адмиралтейском районе Петербурга неизвестные изобразили свастику.
Художества заметили в воскресенье, 16 мая, на платформе станции метро «Спасская». В 10:37 в дежурную часть управления транспорта на метрополитене поступил сигнал от дежурной по станции. Она заявила, что на одной из стен заметила изображение свастики размером 50×70 см.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, удалять художества негодяев пришлось сотрудникам метрополитена.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские задержали подростка, нарисовавшего свастику на станции «Проспект Славы».