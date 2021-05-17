Водителя BMW, устроившего конфликт с подростком, привлекут к ответственности

16 мая в сети интернет появилась видеозапись с конфликтом, возникшим между заехавшим на тротуар водителем «БМВ» и пешеходом-подростком, который отказался его пропускать, фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона. На кадрах записи отчетливо слышно, как водитель-нарушитель угрожает подростку и отказывается съезжать с тротуара.

Опубликованная видеозапись не осталась без внимания полицейских. Как было установлено, инцидент произошел еще 14 мая в 15.35 у дома 65 по шоссе Революции. Не смотря на то, что на иномарке были установлены архивные номера, сотрудники ГИБДД в тот же день установили личность водителя. Им оказался 25-летний житель Красногвардейского района. Как оказалось, мужчина не в первый раз нарушает правила дорожного движения: ранее он уже был лишен прав, но попросту не сдал водительское удостоверение.

Водителя-нарушителя доставили в полицию, где в отношении него составили сразу несколько административных протоколов. Материалы передали в суд, который состоится сегодня. Полицейские будут ходатайствовать о назначении водителю наказания в виде административного ареста.

Кроме того, в полицию поступило заявление от матери 17-летнего подростка с просьбой привлечь к ответственности обидчика ее сына, который не только угрожал несовершеннолетнему, но и вырвал из его рук телефон и выбросил в кусты. Вполне вероятно, что мужчина станет фигурантом еще и уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вандалы нарисовали свастику на станции «Спасская».