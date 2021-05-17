Активисты в Кудрово напрасно переживают за лес

Активисты в Кудрово напрасно переживают за лес
Теплотрассу проложат по мелколесью. Без вырубки, отмечают эксперты, не обойтись. Фото: unsplash

В интернете продолжают распускать слухи вокруг строительства долгожданной поликлиники в Кудрово.

Инстаграм губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и комитета госуэконадзора атакуют обеспокоенные граждане: в березовой роще в Кудрово вырубают деревья, сообщает Online47.

Однако власти распоряжаются активно сажать новые деревья, а строители трудятся, чтобы поликлиника открылась как можно быстрее. Только активисты из Кудрово всё равно сеют панику.

В Кудрово скоро построят поликлинику, которая множество проблем местных жителей. Осталось лишь оборудовать систему канализации и водоснабжения и отопления. Так до поликлиники надо провести теплосети, а значить «проредить» лес вокруг.

Теплотрассу проложат по мелколесью. Без вырубки, отмечают эксперты, не обойтись. Однако вместо указанных 25 деревьях в ход пошло в десятки раз больше деревьев.

Оказалось, всё не так. 14 мая в парке Оккервиль высадили 90 кленов. Затем ещё 30 кустов. В течение года высадят более 23о деревьев. Всё же в Кудрово приходится чем-то жертвовать. Поликлиника должна быть построена, отмечают в ведомстве. По паспорту вырубки по объекту, вокруг новой полклиники устранили лишь 25 деревьев и кустарников, но уже посадили более 100 саженцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за апрель высадили свыше 5 тысяч деревьев.

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