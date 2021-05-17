Активисты в Кудрово напрасно переживают за лес

В интернете продолжают распускать слухи вокруг строительства долгожданной поликлиники в Кудрово.

Инстаграм губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и комитета госуэконадзора атакуют обеспокоенные граждане: в березовой роще в Кудрово вырубают деревья, сообщает Online47.

Однако власти распоряжаются активно сажать новые деревья, а строители трудятся, чтобы поликлиника открылась как можно быстрее. Только активисты из Кудрово всё равно сеют панику.

В Кудрово скоро построят поликлинику, которая множество проблем местных жителей. Осталось лишь оборудовать систему канализации и водоснабжения и отопления. Так до поликлиники надо провести теплосети, а значить «проредить» лес вокруг.

Теплотрассу проложат по мелколесью. Без вырубки, отмечают эксперты, не обойтись. Однако вместо указанных 25 деревьях в ход пошло в десятки раз больше деревьев.