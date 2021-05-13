В Петербурге за апрель высадили свыше 5 тысяч деревьев

За апрель высадили более пяти тысяч деревьев. Фото: Pixabay

За апрель высадили более пяти тысяч деревьев. Фото: Pixabay

В Северной столице за второй весенний месяц было высажено больше пяти тысяч деревьев. Об этом сообщается на сайте Администрации Петербурга.

Петербург подвел итоги месячника по благоустройству. Так, в апреле в городе мыли фасады домов, очищали улицы от мусора и смета, а также высаживали деревья.

Петербург за апрель пополнился пятью тысячами деревьев, 29 тысячами кустарников. Кроме того, было высажено около полумиллиона цветов.

Убираться в городе начали после поручения губернатора уже в конце марта. Отмечается, что работы проводились на территории более, чем в 300 млн квадратных метров.

В итоге за месяц в Петербурге вымыли более шести тысяч фасадов жилых домов и 1,7 тысячи фасадов нежилых зданий. С улиц вывезли около 65 тысяч кубометров мусора и более 13 тысяч тонн смета.

Градоначальник Александр Беглов отметил, что все, что планировалось — выполнено. Работа была синхронной и командной, поэтому-то уборка и удалась.

Известно, что благоустройством занимались и жители города на Неве. На субботнике присутствовало примерно 180 тысяч горожан. После подведения итогов голосования, уборку выше всего оценили в Невском, Фрунзенском и Кронштадтском районах города. Затем идут Адмиралтейский, Красногвардейский и Петродворцовый районы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области на субботниках вручили не только грабли и совки.